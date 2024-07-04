Жодна балістична ціль не досягла Києва з початку травня 2023 року

З появою у Сил оборони України зенітних ракетних комплексів Patriot, всі балістичні і аеробалістичні ракети, які були запущені по столиці, успішно перехоплені.

Про це повідомив командир 96-ї зенітної ракетної бригади полковник Повітряних сил ЗСУ Сергій Яременко в інтерв’ю “Укрінформу”.

“Всі “Кинджали”, які були запущені по столиці України, з моменту, коли було оголошено, що зенітний ракетний комплекс Patriot заступив на бойове чергування, були успішно перехоплені”, – зазначив він.

Він додав, що жодна балістична ціль з початку травня 2023 року не досягла своєї цілі в межах столиці України. Понад 20 “Кинджалів” були запущені по Києву і всі були успішно перехоплені.