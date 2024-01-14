Суспільство

Жінки-диверсантки, які отруїли 46 російських солдатів у Криму, втекли після перестрілки з поліцією

14 Січня 2024 13:10
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крим, партизани

Українські диверсантки, яких звинувачують в отруєнні і вбивстві 46 російських солдатів, втекли в анексованому Криму після перестрілки з поліцією, повідомляє Business Insider з посиланням на місцеве видання.

Двоє молодих жінок, які отруїли російських військових у Сімферополі та Бахчисараї, втекли, коли влада спробувала затримати їх у Криму, повідомив у вівторок Telegram-канал “Кремлівська табакерка”.

Поліція вирушила на затримання підозрюваних жінок до приватного будинку в Ялті, але була здивована, виявивши їх “добре озброєними” і “добре підготовленими”, йдеться в повідомленні.

Диверсантки відкрили вогонь і втекли з місця події на автомобілі, і владі невідомо їхнє нинішнє місцезнаходження.

У перестрілці загинули троє офіцерів і двоє були поранені, повідомило джерело телеграм-канала в ФСБ Росії.

У грудні повідомлялося, що члени української партизанської групи “Кримські бойові чайки” отруїли і вбили 24 російських солдатів, підмішавши в їхню горілку миш’як і стрихнін.

Тоді “Табакерка” цитувала неназвані джерела, які стверджували, що “дві симпатичні дівчини” обманом змусили підрозділ у Сімферополі випити горілку.

В іншому випадку диверсанти вбили 18 і ще 14 російських військовослужбовців були госпіталізовані у Бахчисараї, підсипавши миш’як і щурячу отруту в пиріжки і пиво, повідомляла раніше “Кремлівська табакерка”.

Російських військовослужбовців, дислокованих у Криму, попросили не брати їжу і напої від незнайомців і затримувати підозрілих молодих жінок, які наближаються до них, щоб запобігти подальшим випадкам отруєнь.

Також повідомлялося про два масові отруєння російських військовослужбовців у Маріуполі у 2023 році.

Диверсії з боку українських сил опору та партизанських груп використовуються для переслідування російських солдатів у Криму, українському півострові, окупованому Росією з 2014 року, та на інших окупованих територіях, а також для надання розвідувальних даних для українських ударів по військових об’єктах.


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