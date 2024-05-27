Жертв у “Епіцентр” могло бути набагато більше: поблизу гіпермаркету знайшли нерозірваний боєприпас

Правоохоронці виявили нерозірваний боєприпас у близько 80 м від харківського будівельного гіпермаркету, який зазнав ворожих авіаударів 25 травня.

Попередньо, це також УМПБ Д-30, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

“Дивом 25 травня він не долетів до будівельного гіпермаркету. Крім того, встановлено, що російські військові здійснювали корегування вогню за допомогою БпЛА-розвідників. Це свідчить про свідому тактику, спрямовану на знищення цивільного населення Харкова”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прокуратурі, російська армія цілеспрямовано здійснила запуск одразу декількох боєприпасів, щоб спричинити якомога більше смертей серед працівників та відвідувачів, а також залякати мешканців міста.