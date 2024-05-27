Кримінал

Жертв у “Епіцентр” могло бути набагато більше: поблизу гіпермаркету знайшли нерозірваний боєприпас

27 Травня 2024 19:10
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Правоохоронці виявили нерозірваний боєприпас у близько 80 м від харківського будівельного гіпермаркету, який зазнав ворожих авіаударів 25 травня.

Попередньо, це також УМПБ Д-30, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

“Дивом 25 травня він не долетів до будівельного гіпермаркету. Крім того, встановлено, що російські військові здійснювали корегування вогню за допомогою БпЛА-розвідників. Це свідчить про свідому тактику, спрямовану на знищення цивільного населення Харкова”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прокуратурі, російська армія цілеспрямовано здійснила запуск одразу декількох боєприпасів, щоб спричинити якомога більше смертей серед працівників та відвідувачів, а також залякати мешканців міста.

Нерозірваний боєприпас УМПБ Д-30, яким росіяни били по Харкову / Фото: Харківська обласна прокуратура

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