Жертв у “Епіцентр” могло бути набагато більше: поблизу гіпермаркету знайшли нерозірваний боєприпас

Правоохоронці виявили нерозірваний боєприпас у близько 80 м від харківського будівельного гіпермаркету, який зазнав ворожих авіаударів 25 травня.
Попередньо, це також УМПБ Д-30, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
“Дивом 25 травня він не долетів до будівельного гіпермаркету. Крім того, встановлено, що російські військові здійснювали корегування вогню за допомогою БпЛА-розвідників. Це свідчить про свідому тактику, спрямовану на знищення цивільного населення Харкова”, – йдеться у повідомленні.
Як зазначили у прокуратурі, російська армія цілеспрямовано здійснила запуск одразу декількох боєприпасів, щоб спричинити якомога більше смертей серед працівників та відвідувачів, а також залякати мешканців міста.