Жахлива ДТП на Рівненщині: слідство назвало основну версію трагедії

Як повідомлялося, 6 липня о 15:40 поблизу села Верхів на трасі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» у Рівненському районі сталася ДТП, внаслідок якої загинуло 14 людей.

Поліцейські встановили, що 56-річний водій сідлового тягача «Daf» із автоцистерною-напівпричепом виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із маршрутним таксі сполученням «Рівне-Хмельницький», яким керував 38-річний рівнянин.

Одна з версій слідства — пошкодження колеса вантажівки.

У ДТП загинули 12 пасажирів та водії обох транспортних засобів.

Як повідомили в поліції, наразі усі загиблі ідентифіковані: це жителі Хмельницької та Рівненської областей віком від 20 до 67 років.

Наймолодшій жертві ДТП — хлопчикові, четвертого липня виповнилось шість. Серед загиблих — його батьки. Вижила в автотрощі лише 57-річна жінка — жителька Нетішина. У неї медики діагностували закритий перелом предпліччя, закриту черепно-мозкову травму та забої грудної клітки. Загрози її життю не має.

Потерпілу вже допитали слідчі. Все, що вона бачила – це як на автобус їде вантажівка.

Для розслідування ДТП призначена група слідчих та процесуальних прокурорів із числа найдосвідченіших працівників.