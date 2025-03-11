Земельна корупція у Києві: голова КМВА вимагає від Кличка звільнити фігурантів гучного розслідування

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко вимагає від мера Києва Віталія Кличка звільнити всіх фігурантів розслідування про земельну корупцію в столиці. Також начальник КМВА ініціює переформатування Ради оборони Києва.

Про це Тимур Ткаченко написав у Telegram.

Напередодні журналісти проєкту Bihus.Info отримали розсекречені прослуховування депутатів Київради, чиновників КМДА та інших учасників неформальної групи, які займалися земельними питаннями та працювали на так званого «смотрящого за Києвом» Дениса Комарницького.

Повідомляється, що на записах Комарницький, під час мерства Леоніда Черновецького він був депутатом Київради та зараз формально не має відношення до київської влади, керує посадовцями і депутатами, реалізовуючи спільні земельні схеми.

“Поки волонтери та кияни збирають кошти на авто, дрони, амуніцію – у столичних чиновників зовсім інші проблеми: немає місця в банківських комірках для сотень тисяч євро. Спочатку – затримання. Потім – публікації цинічних розмов. Тепер – розслідування, в яких депутати, чиновники, директори підприємств “в темі” та “в долі”, – написав Ткаченко.

Начальник КМВА зазначив, що всі причетні – призначені міським головою Києва. За словами Ткаченка, це “не просто моральний крах міської влади, а безпекова загроза для столиці”.

“Ті, хто керує Києвом, водночас є фігурантами корупційних схем і навіть входять до Ради оборони Києва. Вимагаю від Віталія Кличка негайного звільнення всіх фігурантів розслідування BIHUS.Info. А також публічного звіту про звільнення тих, хто вже ставав фігурантом антикорупційних розслідувань. Обіцяні «чистки» досі не відбулися. Кияни мають право знати, хто звільнений, а хто досі при владі”, – йдеться в повідомленні.

Начальник КМВА також вимагає скликання групи Прозорість і підзвітність щодо системної корупції в Києві, а також вимагає перегляду складу Ради оборони Києва.

“Поки наші захисники ризикують життям, тил тоне в безконтрольному та незаконному збагаченні. Це не просто питання моралі – це питання безпеки. Час ставити крапку”, – резюмував Ткаченко.