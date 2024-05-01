Суспільство

Зеленський звільнив Вітюка з посади очільника департаменту кібербезпеки СБУ

1 Травня 2024 20:38
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сбу, кадри
Колишній очільник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк / Фото: СБУ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Іллі Вітюка з посади очільника Департаменту кібербезпеки СБУ. Раніше у нього знайшли елітне житло, що не відповідає його доходам.

Про це йдеться в указі президента №257/2024.

“Звільнити Вітюка Іллю Анатолійовича з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України”, – йдеться в тексті документа.

Раніше журналісти-розслідувачі “Слідства.Інфо” знайшли у дружини Вітюка придбану у грудні 2023 року квартиру преміумкласу на майже 200 квадратів. Ринкова вартість такого житла – понад 20 мільйонів гривень.

Після розслідування журналістів голова СБУ Василь Малюк відсторонив Вітюка на час перевірки обставин. Водночас у Службі безпеки уточнили, що, за рішенням Малюк, Вітюк на час проведення перевірок проходитиме службу в бойовому підрозділі, який виконує завдання на фронті спільно з ЦСО “А”.


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