Зеленський зустрівся з президентом Литви

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Вільнюса. Він зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою.

Про це повідомляє Офіс президента.

Офіс президента зазначив, що під час зустрічі української та литовської сторін буде обговорено подальші кроки на шляху євроінтеграції нашої держави. Також темами переговорів лідерів будуть ситуація на фронті, питання координації оборонної та фінансової підтримки України, саміт НАТО, який відбудеться у Вашингтоні влітку 2024 року.

Крім того, Україна та Литва підписали двосторонні угоди, їх зміст розкриють на спільній пресконференції лідери обох країн.