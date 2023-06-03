Зеленський заявив, що ЗСУ готові до контрнаступу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія зараз готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ, але пом’якшив прогноз успіху попередженням, що це може зайняти деякий час і матиме велику ціну.

Скоріш за все, він мав на увазі великі втрати серед військовослужбовців ЗСУ.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю WSJ.

За словами глави держави, українська армія ще не отримала все озброєння, на яке сподівалася, але чекати більше не можна.

“Я вважаю, що на сьогодні ми готові це робити. Ми б хотіли деякі речі мати, але ми не можемо чекати на це місяці. Ми дуже віримо в успіх, я не знаю, скільки нам знадобиться часу”, – сказав він.

Зеленський також вважає, що країнам Заходу потрібно потужно працювати над ізоляцією Росії на світовій арені.