Політика

Зеленський заявив, що ЗСУ готові до контрнаступу

3 Червня 2023 12:01
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зеленський, контрнаступ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія зараз готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ, але пом’якшив прогноз успіху попередженням, що це може зайняти деякий час і матиме велику ціну.

Скоріш за все, він мав на увазі великі втрати серед військовослужбовців ЗСУ.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю WSJ.

За словами глави держави, українська армія ще не отримала все озброєння, на яке сподівалася, але чекати більше не можна.

“Я вважаю, що на сьогодні ми готові це робити. Ми б хотіли деякі речі мати, але ми не можемо чекати на це місяці. Ми дуже віримо в успіх, я не знаю, скільки нам знадобиться часу”, – сказав він.

Зеленський також вважає, що країнам Заходу потрібно потужно працювати над ізоляцією Росії на світовій арені.


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