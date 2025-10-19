Зеленський заявив, що готовий приєднатися до саміту Трампа і Путіна в Будапешті

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю програмі Meet the Press на NBC News закликав Дональда Трампа чинити більший тиск на Володимира Путіна та заявив, що готовий приєднатися до їхнього майбутнього саміту в Будапешті. Попри відсутність домовленостей про передачу далекобійних ракет, президент висловив обережний оптимізм.

В ексклюзивному інтерв’ю ведучій NBC News Крістен Велкер, записаному після зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі, Володимир Зеленський заявив, що президент США має чинити на Путіна «ще більший тиск, ніж на ХАМАС», якому Трамп допоміг укласти перемир’я в Газі.

«Путін — це щось подібне, але набагато сильніше, ніж ХАМАС. Ця війна більша, а російська армія — друга за потужністю у світі. Саме тому потрібен більший тиск», — сказав Зеленський.

Президент України зазначив, що сподівався отримати далекобійні ракети Tomahawk для ударів по російській території. Дональд Трамп публічно не виключав можливості їх передачі, однак після телефонної розмови з Путіним та переговорів із Зеленським у Вашингтоні утримався від конкретних рішень.

«Добре, що президент Трамп не сказав “ні”, але сьогодні він ще не сказав “так”», — прокоментував Зеленський.

Російський президент попереджав, що передача Україні Tomahawk стане «якісно новим етапом ескалації». Зеленський відповів: «Путін боїться, що США передадуть нам Tomahawks. І, думаю, він справді боїться, що ми їх використаємо».

Після розмови з Трампом Путін оголосив про нову зустріч із американським президентом у Будапешті, де, за словами Трампа, сторони планують «другий раунд переговорів» про припинення війни.

Зеленський, попри різкі оцінки, висловив готовність приєднатися до цих переговорів:

«Якщо ми справді хочемо справедливого й тривалого миру, потрібні обидві сторони цієї трагедії. Як можуть бути домовленості про нас — без нас?»

На запитання, чи прагне він бути присутнім у Будапешті, Зеленський відповів: «Я сказав президенту Трампу: я готовий».

Президент України підкреслив, що не збирається віддавати жодних територій: «Якщо ми хочемо припинити війну дипломатичним шляхом, потрібно залишатися там, де ми стоїмо, не віддаючи Путіну нічого додаткового».

Він додав, що переговори можливі лише у спокійній атмосфері: «Не під ракетами, не під дронами».

Зеленський також заявив, що попри нові масовані атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України, ситуація залишається під контролем:

«Ми не програємо цю війну, і Путін не виграє. Саме через слабку позицію на полі бою він посилює авіаудари, щоб створити енергетичну катастрофу цієї зими».

Раніше Трамп заявив у соцмережі X, що Україна й Росія «повинні зупинитися там, де є», і «пора припинити вбивства та укласти угоду».

Відповідаючи на запитання, чи може Трамп закінчити війну, Зеленський сказав:

«Боже, благослови — так».