Зеленський заявив, що готовий приєднатися до саміту Трампа і Путіна в Будапешті

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю програмі Meet the Press на NBC News закликав Дональда Трампа чинити більший тиск на Володимира Путіна та заявив, що готовий приєднатися до їхнього майбутнього саміту в Будапешті. Попри відсутність домовленостей про передачу далекобійних ракет, президент висловив обережний оптимізм.
В ексклюзивному інтерв’ю ведучій NBC News Крістен Велкер, записаному після зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі, Володимир Зеленський заявив, що президент США має чинити на Путіна «ще більший тиск, ніж на ХАМАС», якому Трамп допоміг укласти перемир’я в Газі.
«Путін — це щось подібне, але набагато сильніше, ніж ХАМАС. Ця війна більша, а російська армія — друга за потужністю у світі. Саме тому потрібен більший тиск», — сказав Зеленський.
Президент України зазначив, що сподівався отримати далекобійні ракети Tomahawk для ударів по російській території. Дональд Трамп публічно не виключав можливості їх передачі, однак після телефонної розмови з Путіним та переговорів із Зеленським у Вашингтоні утримався від конкретних рішень.
«Добре, що президент Трамп не сказав “ні”, але сьогодні він ще не сказав “так”», — прокоментував Зеленський.
Російський президент попереджав, що передача Україні Tomahawk стане «якісно новим етапом ескалації». Зеленський відповів: «Путін боїться, що США передадуть нам Tomahawks. І, думаю, він справді боїться, що ми їх використаємо».
Після розмови з Трампом Путін оголосив про нову зустріч із американським президентом у Будапешті, де, за словами Трампа, сторони планують «другий раунд переговорів» про припинення війни.
Зеленський, попри різкі оцінки, висловив готовність приєднатися до цих переговорів:
«Якщо ми справді хочемо справедливого й тривалого миру, потрібні обидві сторони цієї трагедії. Як можуть бути домовленості про нас — без нас?»
На запитання, чи прагне він бути присутнім у Будапешті, Зеленський відповів: «Я сказав президенту Трампу: я готовий».
Президент України підкреслив, що не збирається віддавати жодних територій: «Якщо ми хочемо припинити війну дипломатичним шляхом, потрібно залишатися там, де ми стоїмо, не віддаючи Путіну нічого додаткового».
Він додав, що переговори можливі лише у спокійній атмосфері: «Не під ракетами, не під дронами».
Зеленський також заявив, що попри нові масовані атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України, ситуація залишається під контролем:
«Ми не програємо цю війну, і Путін не виграє. Саме через слабку позицію на полі бою він посилює авіаудари, щоб створити енергетичну катастрофу цієї зими».
Раніше Трамп заявив у соцмережі X, що Україна й Росія «повинні зупинитися там, де є», і «пора припинити вбивства та укласти угоду».
Відповідаючи на запитання, чи може Трамп закінчити війну, Зеленський сказав:
«Боже, благослови — так».