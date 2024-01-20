Політика

Зеленський запросив Трампа до Києва

20 Січня 2024 08:57
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трамп, зеленський

Президент України Володимир Зеленський запросив Трампа до Києва – за умови, що той зможе забезпечити мирну угоду між Україною та Росією протягом 24 годин, повідомляє Politico.

Трамп вихвалявся, що якби він був президентом, то міг би негайно припинити війну, наполягаючи на тому, щоб Зеленський і Путін погодилися на врегулювання. Він зазначив, що у нього хороші стосунки з обома лідерами. Протягом своєї політичної кар’єри Трамп неодноразово висловлювався на адресу Путіна, зазначає видання.

“Якщо Трамп зможе пообіцяти це зробити – що дуже і дуже малоймовірно – його чекають у Києві “в будь-який день, коли я буду тут”, – сказав Зеленський в інтерв’ю, яке вийшло на британському телеканалі Channel 4 News”, – пише Politico.


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