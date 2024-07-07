Політика

Зеленський взяв участь у заходах з нагоди Дня Військово-Морських сил ЗСУ
7 Липня 2024 19:59
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У День Військово-Морських сил ЗСУ Президент Володимир Зеленський в Одесі вшанував пам’ять військових моряків, які віддали свої життя в боях із російськими окупантами.

Президент Володимир Зеленський приїхав до Одеси на день Військово-морських сил України / Фото телеграм-канал @V_Zelenskiy_official

За час цієї війни Україна здобула зовсім інший статус для Чорноморського регіону – цей регіон тепер завжди буде вільним від російського домінування. Наша держава завжди матиме свій флот – сучасний флот, власний вплив та чітку стратегію дій, нову Морську стратегію України.

Все це було б неможливим без хоробрості й результатів наших українських морпіхів – дійсно героїчних бригад, наших моряків, воїнів Річкової флотилії, льотчиків авіації ВМС, зенітників, артилеристів. Усіх тих, хто знищує окупанта на морі, на суші і в повітрі.

Я дякую кожному матросу, старшині й командиру Військово-Морських сил Збройних Сил України, усім рядовим та офіцерам, кожній родині наших воїнів. Дякую вам, хлопці, за вашу силу та бойовий шлях.


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