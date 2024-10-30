Зеленський підтвердив запит на ракети Tomahawk і обурився через витік інформації

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запит Україна на ракети Tomahawk був однією зі секретних частин плану перемоги. “Злив” цієї інформації означає лише те, що між партнерами немає нічого конфіденційного.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю представникам ЗМІ країн Північної Європи.

“Коли багато країн почали підтримувати план перемоги, вони сказали, що Україна хоче багато ракет, як Tomahawk і інших. Але це була конфіденційна інформація між Україною і Білим домом. Як розуміти ці меседжі? Це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного”, – сказав Зеленський.

Раніше американська газета The New York Times з посиланням на неназваного представника адміністрації США написала, що один з пунктів плану перемоги Володимира Зеленського – це американські крилаті ракети “Томагавк” дальністю 2,5 тисячі кілометрів.