Зеленський: відновлення України – найбільший проект на кілька поколінь

Відновлення України після війни буде найбільшим у Європі економічним проектом для кількох поколінь, заявив президент Зеленський, виступаючи з відеозв’язку перед Національною асоціацією губернаторів США.

“Коли запитують, чому Америка має допомагати Україні та інвестувати в нашу оборону, я відповідаю: просто погляньте на реальність. Мільйони українських сімей розірвані війною, мільйони змушені шукати в інших країнах захисту від російського терору. Сотні українських міст та сіл спалені російською артилерією, ракетами , авіацією та іранськими дронами, які використовує Росія”, – сказав Зеленський.

За його словами, лінія активних воєнних дій в Україні розтягнулася на понад 1200 кілометрів.

“Це як із Вашингтона, DC, в Чикаго і назад! Фронт загалом – ще більше. Мільйони людей живуть у містах і селах, звідки ми або вже вигнали російський прапор, або готуємося вигнати. Вдумайтеся в цю кількість: майже 1900 міст і сіл нашої країни потребують відновлення.Школи та церкви, житлові будинки та підприємства, транспорт та електростанції… Усі ви добре знаєте, що таке після руйнівного торнадо відновити умови для життя. Ви це робите! Ми робимо це! Але після ударів людської стихії, людського зла, а не природного катаклізму”, – наголосив президент України.