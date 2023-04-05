Політика

Зеленський та Моравецький підписали протокол про постачання Україні військової техніки

5 Квітня 2023 21:05
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допомога, україна, польща

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, виступаючи в середу перед журналістами разом із президентом України Володимиром Зеленським, що напад на Україну став початком кінця агресивної Росії.

“Ми сьогодні формуємо картину майбутньої Європи. Кремль і Путін, Москва хотіли кінця України. Але сьогодні ми бачимо, що ця війна є початком кінця для Росії, агресивної Росії – такою, якою ми її знаємо, але також і початком зовсім нової Європи”, – сказав Моравецький на спільній із Зеленським прес-конференції.

“Росія вже програла війну та боротьбу за душі українців. І я переконаний, що Росія також програє і цю війну за Україну, і зрештою програє у війні за домінування у нашому регіоні”, – сказав Моравецький.

Володимир Зеленський та Матеуш Моравецький підписали протокол про постачання Україні військової техніки, зокрема, польських бронетранспортерів Rosomak – про купівлю Україною ста таких машин повідомлялося у березні.

Крім того, президент України та прем’єр-міністр Польщі сказали журналістам, що обговорили експорт української сільгосппродукції та знайшли якесь вирішення проблеми, якою у зв’язку з цим експортом стурбовані польські фермери. Яке саме рішення вони не пояснили.

Польські сільгоспвиробники пов’язують з українським експортом падіння цін на їхню власну продукцію. У середу через це подав у відставку Міністр сільського господарства Польщі Хенрік Ковальчик.


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