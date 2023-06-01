Зеленський та Макрон зробили потужну заяву

Президенти України Володимир Зеленський та президент Франції Емануель Макрон зустрілися у Кишиневі на полях другого саміту Європейської політичної спільноти та зробили спільну заяву.

Вони підтвердили свою домовленість, досягнуту під час двосторонньої зустрічі в Парижі 14 травня 2023 року допомогти захистити населення України від російських ударів шляхом підтримки Францією спроможностей протиповітряної оборони України, йдеться у повідомленні Офіса президента України.

“Як було домовлено на 12-й зустрічі у форматі “Рамштайн” 25 травня 2023 року, ми підтвердили готовність розробити рамкові умови для початку підготовки українських пілотів бойових літаків, коли це буде доцільно для Повітряних сил Збройних Сил України”, – йдеться у заяві.

З урахуванням паралельних консультацій зі США та іншими зацікавленими країнами Зеленський і Макрон доручили міністрам оборони України і Франції спільно працювати з метою розробки офіційного рішення щодо конкретних обсягів і механізму підготовки пілотів та технічного персоналу на основі запиту української сторони, яке буде ухвалене на наступній зустрічі у форматі “Рамштайн” усіма країнами – учасницями ініціативи з підготовки пілотів винищувальної авіації.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що російського диктатора Володимира Путіна, не можна буде відправити до суду Гааги, де його будуть судити за воєнні злочини, якщо він виявиться єдиною особою, з якою можна буде вести переговори про припинення війни в Україні.