Суспільство

Зеленський ще може скасувати переведення годинників – Стефанчук
31 Жовтня 2024 17:09
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Ілюстративне фото з відкритих джерел

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук припустив, що президент України Володимир Зеленський все ж скасує переведення годинників на літній час.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна“, який цитує Стефанчука під час брифінгу в четвер

Я думаю, що все-таки президент України підпише цей законопроєкт… Я не бачу підстав не підписувати цей законопроєкт”.

Стефанчук є автором цього законопроєкту. За його словами, законопроєкт логічно підписати після того, як Україна перейшла на зимовий час. Він нагадав, що згідно з висновками європейських наукових інститутів економія від переведення стрілок годинника за наявності новітніх технологій “абсолютно несуттєва”.


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