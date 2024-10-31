Зеленський ще може скасувати переведення годинників – Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук припустив, що президент України Володимир Зеленський все ж скасує переведення годинників на літній час.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна“, який цитує Стефанчука під час брифінгу в четвер

“Я думаю, що все-таки президент України підпише цей законопроєкт… Я не бачу підстав не підписувати цей законопроєкт”.

Стефанчук є автором цього законопроєкту. За його словами, законопроєкт логічно підписати після того, як Україна перейшла на зимовий час. Він нагадав, що згідно з висновками європейських наукових інститутів економія від переведення стрілок годинника за наявності новітніх технологій “абсолютно несуттєва”.