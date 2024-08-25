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Зеленський розповів як працює “Паляниця”
25 Серпня 2024 10:15
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зеленський, ракета
Перша українська далекобійна ракета-дрон “Паляниця” / Скріншот відео

Українська ракета-дрон “Паляниця” була розроблена за півтора року, і тепер її дальність охоплює кілька десятків російських військових аеропортів.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

“За два з половиною роки повномасштабної війни Росія випустила по Україні близько 10 тисяч ракет різних типів і більш ніж 33 тисячі КАБів. Зупинити атаки на наші міста можна ударами по носіях цього озброєння – російських літаках на військових аеродромах”, – сказав він.

За його словами, ця зброя показала високу ефективність, і в найближчому майбутньому кількість таких ракет-дронів зростатиме, як це вже сталося з нашими далекобійними ударними дронами. Результати їхньої роботи українці спостерігають практично щодня.

Також Україна запустила грантову програму для приватних ракетних проєктів, інвестувала в державні конструкторські бюро та провела дерегуляцію.

“Паляниця” має турбореактивний двигун, запускається з наземної платформи, а її вартість значно нижча за аналоги.


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