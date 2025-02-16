Політика

Зеленський розкрив нові дані про кількість втрат серед українських військових
16 Лютого 2025 18:37
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На Майдані Незалежності встановлюють прапорці із іменами полеглих воїнів / Фото: Телеграф
На Майдані Незалежності встановлюють прапорці із іменами полеглих воїнів / Фото: Телеграф

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нові дані щодо втрат серед українських військових з початку повномасштабного вторгнення. За його словами, кількість загиблих перевищила 46 тисяч.

Цю інформацію він озвучив в інтерв’ю NBC News.

Зеленський додав, що десятки тисяч українських військових вважаються зниклими безвісти або можуть бути в полоні. Окрім цього, він зазначив, що понад 380 тисяч військових отримали поранення.

Варто зазначити, що 4 лютого президент повідомляв, що кількість загиблих становила 45 тисяч.

Зеленський також підкреслив, що Україна юридично ніколи не визнає окуповані Росією території. Він зазначив, що Україна готова обговорювати дипломатичне повернення цих земель, якщо буде в НАТО.

“Ми повинні повернути окуповані території дипломатичним шляхом. І так, ми можемо це зробити, якщо будемо в НАТО. Це дуже зрозуміло”, — сказав президент.

Він наголосив, що головним пріоритетом є збереження життя людей. За його словами, Україна шукатиме ефективний дипломатичний шлях повернення територій, але безпека і життя людей — це найважливіше.

Зеленський також зазначив, що вірить у можливість військової перемоги України.


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