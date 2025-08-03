Зеленський призначив Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський призначив новим командувачем Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка. Про це він повідомив у соцмережі.

Зеленський підкреслив, що Повітряні сили ЗСУ – це тисячі професійних військових, технічних фахівців, експертів та волонтерів, які забезпечують контроль над українським небом та не дозволяють Росії здобути в ньому перевагу. Президент подякував кожному, хто долучений до цієї роботи, та наголосив на необхідності подальшого розвитку цієї складової оборони.

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Глава держави зазначив, що Повітряні сили реалізують довгострокову стратегію розвитку авіації на 20 років. У 2025 році вже застосовуються французькі винищувачі «Міраж», а також розширено парк літаків F-16. За словами Зеленського, головна мета трансформації – створити сильну авіаційну складову, інтегровану з силами НАТО.

Президент висловив переконання, що майбутнє української авіації залежить від ефективної взаємодії ЗСУ, Генштабу, Міністерства оборони, міжнародних партнерів та експертного середовища.