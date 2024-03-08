Зеленський прибув із візитом до Туреччини

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Туреччини.
Про це пише Укрінформ.
Програма візиту розпочинається з відвідання корвета «Гетьман Іван Мазепа» для Військово-морських сил ЗСУ, який будується на верфі неподалік Стамбула.
У порядку денному візиту – двостороння зустріч Президента України Володимира Зеленського з Президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, а також зустріч української та турецької делегацій в розширеному форматі. Окрім того, Президент України зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній.
Після двосторонньої зустрічі президентів запланована спільна пресконференція.