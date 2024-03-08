Політика

Зеленський прибув із візитом до Туреччини

8 Березня 2024 15:13
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зеленський, туреччина
Володимир Зеленський / ОПУ

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Туреччини.

Про це пише Укрінформ.

Програма візиту розпочинається з відвідання корвета «Гетьман Іван Мазепа» для Військово-морських сил ЗСУ, який будується на верфі неподалік Стамбула.

У порядку денному візиту – двостороння зустріч Президента України Володимира Зеленського з Президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, а також зустріч української та турецької делегацій в розширеному форматі. Окрім того, Президент України зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній.

Після двосторонньої зустрічі президентів запланована спільна пресконференція.


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