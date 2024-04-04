Зеленський провів Ставку: чекає звіт щодо ракетної програми

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, на якому обговорювалися низку питань, зокрема щодо виробництва дронів, засобів РЕБ та ситуації на фронті.

Про це Зеленський повідомив у себе в телеграм-каналі.

“Ставка. Основні питання – фронт, безпілотники, засоби РЕБ і протиповітряна оборона”, – повідомив Зеленський.

Також президент заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації на основних напрямках.

“Результати стабілізаційних дій, завдяки яким вдалося зупинити просування російських окупантів. Дані розвідок про подальші плани ворога та наші дії у відповідь”, – повідомив президент.

Міністр оборони Рустем Умєров доповів про стан виконання контрактів на закупівлю безпілотників та систем РЕБ і про підготовку нових угод.

“Доручив надати аналогічні звіти щодо ракетної програми”, – додав Зеленський.

Начальника Генштабу Анатолій Баргилевич доповів щодо боротьби з інструментами російського повітряного терору. Результати використання РЕБ, мобільних вогневих груп та ППО.