Політика

Зеленський провів низку нарад щодо ситуації на фронті

30 Квітня 2024 21:08
війна, зеленський
Президент України Володимир Зеленський / Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський протягом дня провів низку нарад на військову тематику – щодо ситуації на фронті, наступальних дій окупанта і наших дій.

Була доповідь Головкома Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова, повідомив президент у вечірньому зверненні.

“Нам потрібне суттєве прискорення постачання, щоб відчутно посилити можливості наших воїнів. На фронті мають домінувати не російські авіабомби та штурмові дії, а наша, українська ініціатива – ППО, наша артилерія, наші дрони”, – наголосив Зеленський.

За його словами, в Україні дуже розраховують на оперативність постачання від Сполучених Штатів.

“Це постачання, яке має відчуватись у знищеній логістиці окупанта, у їхньому страху базуватися будь-де на окупованій території, а також у нашій силі – у силі, що має показати себе і на Покровському напрямку, і Курахівському, Сіверському, Лиманському, Купʼянському… На півдні держави. Всюди, де Росія тисне, і де ми її маємо витіснити. І також усюди, де можуть бути нові ударні загрози”, – сказав Зеленський.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
30 Квітня 2024 20:16

Призупинення консульських послуг: у МЗС опублікували ще одне роз’яснення
30 Квітня 2024 21:08

Зеленський провів низку нарад щодо ситуації на фронті
30 Квітня 2024 20:47

Рада Європи розпочинає підготовку до створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії
30 Квітня 2024 19:59

Протягом доби зафіксовано майже 100 бойових зіткнень, – Генштаб
30 Квітня 2024 17:12

Уряд виділяє додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
усі думки