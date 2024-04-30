Зеленський провів низку нарад щодо ситуації на фронті

Президент України Володимир Зеленський протягом дня провів низку нарад на військову тематику – щодо ситуації на фронті, наступальних дій окупанта і наших дій.

Була доповідь Головкома Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова, повідомив президент у вечірньому зверненні.

“Нам потрібне суттєве прискорення постачання, щоб відчутно посилити можливості наших воїнів. На фронті мають домінувати не російські авіабомби та штурмові дії, а наша, українська ініціатива – ППО, наша артилерія, наші дрони”, – наголосив Зеленський.

За його словами, в Україні дуже розраховують на оперативність постачання від Сполучених Штатів.

“Це постачання, яке має відчуватись у знищеній логістиці окупанта, у їхньому страху базуватися будь-де на окупованій території, а також у нашій силі – у силі, що має показати себе і на Покровському напрямку, і Курахівському, Сіверському, Лиманському, Купʼянському… На півдні держави. Всюди, де Росія тисне, і де ми її маємо витіснити. І також усюди, де можуть бути нові ударні загрози”, – сказав Зеленський.