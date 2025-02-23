Політика

Зеленський: Проведення виборів під час війни неможливе
23 Лютого 2025 19:57
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Пресконференція Володимира Зеленського / Фото Офіс президента
Пресконференція Володимира Зеленського / Фото Офіс президента

Проведення виборів в Україні в умовах війни залишається неможливим через законодавчі обмеження та значні безпекові ризики. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконфкерренції на форумі «Україна. Рік 2025».

За його словами, тему виборів активно просуває Росія, тоді як міжнародні партнери України ніколи офіційно не порушували цього питання.

«Питання виборів піднімала Російська Федерація. Це прозвучало і в Сполучених Штатах, але наші партнери жодного разу не ініціювали обговорення цієї теми», – зазначив Зеленський.

Безпека та демократичність – ключові виклики

Президент підкреслив, що навіть за умов організації виборів головним пріоритетом залишалася б безпека.

«Для проведення демократичних виборів ми повинні гарантувати їхню безпеку, щоб результати були визнані. Як люди голосуватимуть на фронті чи в евакуйованих районах? Це суперечить законодавству та Конституції. Найголовніше – безпека», – наголосив Зеленський.

Глава держави навів приклад нічної атаки, коли Росія випустила по Україні 267 дронів. Це, за його словами, демонструє справжні наміри РФ, яка намагається створити хаос, а не прагне миру.

Вибори на фронті та в прифронтових районах – неможливі

Президент зазначив, що проведення виборів на прифронтових територіях, зокрема у Сумській та Харківській областях чи в Куп’янську, є надзвичайно складним.

«Як організувати вибори там, де людей евакуюють? Як голосуватимуть військові на передовій? Хто контролюватиме процес у зонах бойових дій? Чи зможуть міжнародні спостерігачі працювати, наприклад, у Покровську?» – поставив низку риторичних запитань Зеленський.

Він також зауважив, що значна частина українців перебуває за кордоном, а організація виборчих дільниць для них вимагає значних ресурсів та часу.

Ризики з боку Росії та законодавчі обмеження

Окрему увагу Зеленський приділив проблемі проведення виборів на тимчасово окупованих територіях, наголосивши, що Росія може спробувати втрутитися у процес.

Він також нагадав, що вибори неможливі під час воєнного стану, а його скасування задля голосування призведе до того, що значна частина військових буде змушена залишити позиції.

«Це може створити критичні прогалини в обороні, якими Росія неодмінно скористається», – підкреслив Президент.

Дезінформація та спроби тиску

Зеленський висловив занепокоєння тим, що певні інформаційні меседжі, які лунають від окремих міжнародних партнерів, можуть бути частиною дезінформаційної кампанії.

«Я не вірю, що президент Трамп особисто підтримує такі ідеї. Це, швидше за все, маніпуляції, спрямовані на те, щоб послабити нашу позицію. Ми цінуємо стратегічну підтримку наших партнерів, тому важливо відрізняти правдиву інформацію від ворожої пропаганди», – резюмував Зеленський.


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