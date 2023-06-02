Зеленський про контрнаступ: “Це не кіно”

Президент України Володимир Зеленський заявив, що головне в контрнаступі – аби його побачила та відчула Росія. Під час спільного брифінгу з президентом Естонії Аланом Карісом він застеріг громадян від надмірної зацікавленості цією темою.

“Це не кіно, мені складно сказати, як ви побачите контрнаступ. Головне, щоб це побачила Росія, і не тільки побачила, а й відчула. Особливо ми говоримо про ті війська, які окупували нашу територію. Деокупація наших територій – це і є результатом контрнаступу”, – заявив Зеленський.

Втім він зауважив, що українці зрозуміють, коли почнеться наступальна операція Сил оборони, адже будуть звільнятися наші території.