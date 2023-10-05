Зеленський поїхав в Іспанію на саміт Європейського політичного співтовариства

Президент Володимир Зеленський з візитом відвідує Іспанію, де візьме участь у саміті Європейського політичного співтовариства та проведе низку двосторонніх зустрічей.

“Гранада, Іспанія. Саміт Європейської політичної спільноти. Україна нарівні з іншими націями в нашому спільному європейському домі бере участь заради безпеки й стабільності на континенті”, – зазначив Зеленський.

За його словами, буде робота в спільних форматах і важливі двосторонні зустрічі.

Президент підкреслив, що наразі ключове, особливо перед зимою, – посилення ППО, додавши, що вже є основа для нових домовленостей із партнерами, “готуємося їх підтвердити та реалізувати”.

Він також зауважив, що продовжується робота над посиленням наявної в Європі архітектури безпеки, зокрема регіональної, підкресливши, що Україна має “вагомі пропозиції”.

Глава держави відзначив, що окрема увага – Чорноморському регіону та спільній роботі заради глобальної продовольчої безпеки й захисту свободи мореплавства.

“Цей день має бути плідним для України та всієї Європи”, – наголосив він.