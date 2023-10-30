Політика

Зеленський поспілкувався з прем’єром Нідерландів: обговорили ситуацію на фронті

30 Жовтня 2023 18:32
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зеленський, Нідерланди

Президент України Володимир Зеленський 30 жовтня провів відеорозмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Зокрема Зеленський поінформував очільника нідерландського уряду щодо ситуації на фронті.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Зеленський подякував за непохитну підтримку України з боку Нідерландів і своєчасне виконання досягнутих раніше домовленостей, зокрема щодо надання додаткових ракет до систем ППО Patriot, підготовки до передачі Україні літаків F-16, патрульних катерів, а також довготривалої фінансової підтримки.

Також сторони обговорили ситуацію на фронті. Зеленський розповів про оборонні дії в Авдіївці на Донбасі, наступальні операції на Бахмутському напрямку та на півдні нашої країни. Окремо він торкнувся питання підготовки енергетичної системи України до зимового періоду.

Зеленський поінформував Рютте про продовження роботи “зернового коридору” в Чорному морі й оборонні потреби України для захисту людей, критичної та портової інфраструктури країни.

“Важливо зберегти нашу інфраструктуру, “зерновий коридор”. І ми вдячні за вашу підтримку – ваших людей, вашої команди, і, звичайно, за військову підтримку. Це дуже важливо. Також дякую за рішення щодо літаків. Вони допоможуть нам контролювати небо”, – сказав президент.

Також було відзначено успішне проведення третьої зустрічі радників на Мальті щодо реалізації ключових принципів української “формули миру”. Зеленський подякував за участь у цьому заході представника Нідерландів. Президент окремо подякував за початок двосторонніх переговорів про безпекові гарантії відповідно до Спільної декларації про підтримку України та зауважив, що Нідерланди стали першою країною, що не входить до G7, яка розпочала такі переговори.

Зеленський також закликав ЄС пришвидшити роботу над 12-м пакетом санкцій проти Росії та розробити дієвий механізм спрямування прибутків від заморожених російських активів на відбудову України.

Володимир Зеленський і Марк Рютте також обговорили ситуацію на Близькому Сході, зокрема, зосередили увагу на допомозі громадянам України та Нідерландів, які її потребують. Президент додав, що в інтересах усього світу не допустити подальшої ескалації та розпалювання великої війни. За його словами, Україна готова спільно з партнерами робити все, щоб терор програв і щоб захистити мирне населення.


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