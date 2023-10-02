Політика

Зеленський поспілкувався із Урсулою фон дер Ляєн: про що говорили

2 Жовтня 2023 19:15
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зеленський, зерно

Президент Володимир Зеленський обговорив із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн експорт українського зерна та підтримку України.

Про це йшлося під час телефонної розмови лідерів, повідомляє пресслужба глави Української держави.

Зеленський, зокрема, подякував за проведення виїзного засідання міністрів закордонних справ країн – членів ЄС у Києві. «Це важливий сигнал єдності ЄС та України», – наголосив він.

За даними ОП, співрозмовники скоординували позиції напередодні майбутніх міжнародних заходів.

Крім того, Зеленський та фон дер Ляєн обговорили альтернативні коридори експорту української агропродукції.

“Сторони домовилися підтримувати конструктивний діалог щодо зняття односторонніх обмежень країнами – членами ЄС на експорт української аграрної продукції та погодилися з необхідністю пошуку заходів для підтримки українських фермерів”, – проінформували в Офісі глави Української держави.

Президент високо оцінив ініціативу Єврокомісії щодо підготовки фінансового інструменту для допомоги нашій державі – Українського фонду (Ukraine Facility) загальним обсягом 50 млрд євро на чотирирічний період та відзначив необхідність його подальшого підтримання усіма державами – членами ЄС.


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