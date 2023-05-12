Політика

Зеленський не виступатиме на “Євробаченні”

12 Травня 2023 10:23
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зеленський, євробачення

Європейський мовний союз, який є організатором «Євробачення», відмовив президентові України Володимиру Зеленському в можливості звернутися до глядачів у фіналі музичного конкурсу, який відбудеться 13 травня у Ліверпулі, пише газета The Times.

Організатори заходу визнали, що звернення Зеленського до 160-мільйонної аудиторії «Євробачення» із закликом підтримати Україну може політизувати конкурс.

«Пісенний конкурс «Євробачення» – це міжнародне розважальне шоу, в якому діють суворі правила та принципи, встановлені з моменту його створення. Одним із його наріжних каменів є аполітичний характер заходу. Цей принцип забороняє політичні та інші заяви під час конкурсу. Прохання пана Зеленського звернутися до глядачів на конкурсі «Євробачення», хоч і було зроблено з добрими намірами, на жаль, не може бути задоволене керівництвом Європейського мовного союзу, оскільки це суперечить правилам заходу», — заявив виданню представник організаторів.


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