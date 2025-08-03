Зеленський: Досягнута попередня домовленість про обмін 1200 полонених

Президент Володимир Зеленський повідомив, що разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим та керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком обговорив переговорний трек, зокрема виконання домовленостей зустрічей з російською стороною в Стамбулі та підготовку до нової зустрічі.

За словами глави держави, серед ключових питань залишається обмін військовополоненими. Досягнута попередня домовленість про обмін 1200 осіб, наразі триває опрацювання списків. Умєров доповів про комунікацію з російським представником, також триває робота над поверненням українських цивільних, зокрема йдеться про з’ясування даних по кожному прізвищу.

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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, у свою чергу, поінформував про взаємодію з ключовими міжнародними партнерами, зокрема зі США, а також про зусилля, спрямовані на повернення українських дітей, яких Росія незаконно вивезла з окупованих територій.

Також на зустрічі обговорили підготовку наступних засідань Ставки Верховного Головнокомандувача. Планується розгляд питань підготовки енергетики та критичної інфраструктури до зими, посилення протиповітряної оборони та ефективності ударів ЗСУ по російській логістиці.

Зеленський зазначив, що триває аудит рішень, ухвалених на РНБО та Ставці. За його словами, деякі з них досі не реалізовані, що буде виправлено невідкладно.