Зеленському доповіли щодо оборонних дій на Авдіївському напрямку

Під час робочої поїздки до Запорізької області Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим командуванням і керівниками правоохоронних органів регіону щодо безпекової ситуації на Запоріжжі.

Під час наради Зеленський заслухав доповіді командувачів ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського та ОУВ «Запоріжжя» Володимира Горбатюка про ситуацію на полі бою. Зокрема, йому доповіли щодо оборонних дій на Авдіївському напрямку, ситуації в районі Роботиного та на інших ділянках фронту, про облаштування оборонних рубежів.

Начальники обласних управлінь Служби безпеки України та Національної поліції доповіли Президентові щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури та оборонно-промислового комплексу в регіоні від розвідувальної та диверсійної діяльності ворога.