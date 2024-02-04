Політика

Зеленському доповіли щодо оборонних дій на Авдіївському напрямку

4 Лютого 2024 15:11
читать на русском →

Під час робочої поїздки до Запорізької області Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим командуванням і керівниками правоохоронних органів регіону щодо безпекової ситуації на Запоріжжі.

Під час наради Зеленський заслухав доповіді командувачів ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського та ОУВ «Запоріжжя» Володимира Горбатюка про ситуацію на полі бою. Зокрема, йому доповіли щодо оборонних дій на Авдіївському напрямку, ситуації в районі Роботиного та на інших ділянках фронту, про облаштування оборонних рубежів.

Начальники обласних управлінь Служби безпеки України та Національної поліції доповіли Президентові щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури та оборонно-промислового комплексу в регіоні від розвідувальної та диверсійної діяльності ворога.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Лютого 2024 14:40

Президент відвідав передові позиції українських захисників в Роботине
4 Лютого 2024 16:34

Російські військові обстріляли Вовчанськ: пошкоджені адмінбудівля і ЦНАП
4 Лютого 2024 12:57

Лісові пожежі в Чилі забрали життя щонайменше 51 людини. Зеленський висловив співчуття
4 Лютого 2024 12:03

На Сумському напрямку ТрО ліквідувала російську ДРГ
4 Лютого 2024 11:40

В Білорусі залишилося менше 1 000 найманців “Вагнера” – британська розвідка
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
усі думки