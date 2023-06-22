Кримінал

Збільшилася кількість жертв вибуху у київській багатоповерхівці

22 Червня 2023 08:00
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київ, вибух

Двоє людей загинули після вибуху газу у багатоповерхівці Дніпровського району Києва.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, котрий приїхав на місце подій.

За його словами, всіх мешканців постраждалого будинку евакуйовано, їх розселяють до інтернатів.

О 3:45 у Дніпровському районі столиці по вул. Малишка стався вибух у 16- поверховому житловому будинку, попередньо газу, на 7 поверсі з подальшим руйнуванням конструкцій.

Як повідомили у ДСНС, за оперативною інформацією, зруйновано 4 та пошкоджено 6 квартир на 6, 7 та 8 поверхах.


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