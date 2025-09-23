Заява Трампа про зв’язок парацетамолу та аутизму спричинила падіння акцій Kenvue

Президент США Дональд Трамп заявив про можливий зв’язок парацетамолу з аутизмом, через що акції компанії Kenvue, яка виробляє препарат “Тайленол”, впали на 7%. Водночас у компанії та наукових виданнях наголошують, що доказів такого зв’язку немає.

Про це пише Financial Time.

За даними видання, вартість акцій Kenvue впала на 7% до найнижчого рівня з часу її відокремлення від материнської компанії Johnson & Johnson. Tylenol цього виробника займає значну частку ринку парацетамолу в США та є найвідомішим брендом препарату в Америці.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що вагітним жінкам і немовлятам не варто приймати Тайленол, адже він “посилює ризики” аутизму.

“Просто не приймайте його, якщо в цьому немає крайньої потреби. Боріться з усіх сил, щоб уникнути його вживання”, – сказав Трамп.

Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) розпочало процедуру оновлення маркування парацетамолу. На упаковках планують вказати попередження про можливий підвищений ризик розвитку аутизму та розладів уваги. Також регулятор надіслав лікарям рекомендаційного листа, у якому радить обмежувати використання препарату під час вагітності для лікування незначної гарячки.

Водночас видання Nature повідомляє, що наукові дослідження не підтверджують зв’язку між парацетамолом та аутизмом. Навіть якщо такий ризик існує, він є незначним і не свідчить про те, що препарат викликає хворобу.

У компанії Kenvue, яка виробляє “Тайленол”, також наголосили, що парацетамол (в США – ацетамінофен) не пов’язаний з аутизмом.

“Ми вважаємо, що незалежна, обґрунтована наука чітко показує, що приймання ацетамінофену не викликає аутизм. Ацетамінофен є найбезпечнішим варіантом знеболювального засобу для вагітних жінок за потреби протягом усієї вагітності”, – повідомила компанія.