Суспільство

Завтра не їздитимуть трамваї по вул. Академіка Павлова

3 Квітня 2023 19:48
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транспорт

Рух трамваїв на вул. Академіка Павлова, на ділянці від пр. Героїв Харкова до в’їзду Семиградського, буде припинений з 9:00 до 17:00 4 квітня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури Харківської міськради, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

  • №6 (частина 1): розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – в-д Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
  • №6 (частина 2): розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – парк Машинобудівників;
  • №8 (частина 1): розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – в-д Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
  • №8 (частина 2): розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Плеханівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – парк Машинобудівників;
  • №27 (частина 1): розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – в-д Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
  • №27 (частина 2): розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – парк Машинобудівників.

Крім того, з 21:30 4 квітня до 5:00 5 квітня, з 21:30 5 квітня до 5:00 6 квітня, з 21:30 6 квітня до 5:00 7 квітня буде припинений рух трамваїв на вул. Академіка Павлова, від пр. Героїв Харкова до в-ду Семиградського.

У цей період трамваї №8, 27 не курсуватимуть.


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