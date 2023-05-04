Заради Мессі “Барселона” продасть трьох гравців

“Барселона” продасть трьох гравців заради підписання аргентинського нападника “Парі Сен-Жермен” Ліонеля Мессі. Про це повідомляє As.

За інформацією видання, клуб точно покинуть півзахисники Серхіо Бускетс, Ферран Торрес та Ніко Гонсалес. Крім того, у «Барселоні» переглянуть контракти з голкіпером Марком-Андре тер Штегеном, захисником Жорді Альбою та хавбеком Френкі де Йонгом. Зазначається, що п’ятеро футболістів вважаються в каталонській команді недоторканними: це захисники Рональд Араухо та Жуль Кунде, півзахисники Гаві та Педрі та нападник Роберт Левандовскі.

Раніше стало відомо, що Мессі вимагає у “Барселони” вирішити питання з його трансфером до кінця сезону. У клубі заявили, що готові задовольнити цю вимогу.

3 травня L’Equipe повідомив, що керівництво ПСЖ відмовляється продовжувати контракт із Мессі. Зазначається, що у клубі вкрай негативно відреагували на неузгоджену поїздку форварда до Саудівської Аравії.

Контракт форварда з паризькою командою розрахований до червня 2023 з опцією продовження на один сезон. До цього форвард протягом усієї кар’єри виступав за «Барселону», у складі якої десять разів вигравав чемпіонат Іспанії та чотири рази перемагав у Лізі чемпіонів.