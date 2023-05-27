Занадто пізно: Українські військові розпочали навчання на танках Abrams

Перша група з приблизно 400 українських військових почала навчання у Німеччині про те, як експлуатувати та обслуговувати американські танки M1 Abrams.

Про це заявив представник Пентагону підполковник Гаррон Гарн, повідомляє The New York Times.

Близько 200 військовослужбовців — приблизно один бронетанковий батальйон — у п’ятницю почали проводити те, що військові називають загальноозброєними інструктажами на полігонах у Графенвері та Хоенфельсі, Німеччина , заявив у заяві підполковник Гаррон Гарн, речник Пентагону.

Ця інструкція включає базові солдатські завдання, такі як влучна стрільба та медичні навички, а також навчання на рівні взводу та роти, а згодом і більш масштабні навчання за участю підрозділів батальйонного розміру, які протистоять один одному.

Інші 200 українських військових почали тренуватися, як заправляти та обслуговувати танки, сказав полковник Гарн.

Представники Міністерства оборони раніше заявляли, що близько 31 танка буде відправлено в Німеччину для використання в програмі підготовки українських військ, яка, як очікують, триватиме від 10 до 12 тижнів. Боєздатні танки можуть з’явитися на полях битв в Україні до осені, заявили чиновники.

Початок навчання на танках під керівництвом 7-го армійського навчального командування відбувся за тиждень після того, як президент Байден повідомив союзникам США, що він дозволить українським пілотам пройти навчання на американських винищувачах F-16.

Доставка танків M1 Abrams і навчених екіпажів в Україну відбудеться через кілька місяців – занадто пізно, щоб мати будь-який вплив на український контрнаступ.

Хоча час контрнаступу залишався неясним, заява генерала Залужного була найпрямішим свідченням того, що година наближається.