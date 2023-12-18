Суспільство

Залужний про наступ ЗСУ: Ситуація не патова

18 Грудня 2023 15:01
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війна, Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відмовився коментувати військові плани командування на 2024 рік.

Це відбулося під час розмови з журналістами у кулуарах презентації Державного оператора тилу, повідомляє РБК-Україна.

За словами генерала, ситуація на фронті зараз не патова. На запитання, чи планує Україна новий наступ наступного року, Залужний відповів:

«Це війна. Я не можу казати, що я планую, що ми маємо робити. Інакше це буде шоу, а не війна, ціна якому — людські життя. Про це не можна казати в жодному разі».


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