Залізничники затримали підлітків, які трощили поїзд Конотоп — Хутір-Михайлівський

Локомотивна бригада 10 листопада затримала вандалів, які пошкодили один із вагонів поїзда Конотоп — Хутір-Михайлівський. Ними виявилися двоє підлітків.

Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

“Під час рейсу, близько 22-ї години, підлітки вибили два вікна та виламали близько 10 сидінь. Під час зупинки на станції Брюловецький локомотивна бригада поїзда затримала підлітків та передала їх правоохоронцям. За попередніми підрахунками залізниці завдано збитків на понад 100 тисяч грн”, – йдеться у повідомленні.

Укрзалізниця виказала занепокоєння такою поведінкою пасажирів, адже це вже другий за останній час такий випадок.

Нагадаємо, що 28 жовтня підлітки пошкодили приміський поїзд Яготин — Київ. Виявилося, що це учні 8 класу ліцею в Бориспільському районі.