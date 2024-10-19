Суспільство

Загинув один з найкращих операторів БПЛА 68-ї бригади “Саба”
19 Жовтня 2024 11:27
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Віктор “Саба” Стельмах / Скріншот відео

На фронті 18 жовтня загинув молодший сержант Віктор Стельмах з позивним “Саба” 1995 року народження, якого вважали одним з найкращих операторів БПЛА у бригаді.

«Саба» – з Рівненщини, на фронті особисто знищив понад 500 росіян.

За даними УП, воїн загинув на Покровському напрямку.

Він пішов захищати країну з перших днів великої війни. Спочатку в піхоті, згодом почав літати на дронах. Стояв біля витоків створення підрозділу “Шершні Довбуша”. Став кращим у своїй справі, навчав інших.

Звільнився з війська, але довго не зміг без своїх і повернувся назад. Вважав, що мусить боротися з несправедливістю та жорстокістю, яку Росія принесла на нашу землю. Знищив не одну сотню окупантів.

А вчора (18 жовтня) його не стало… – йдеться у повідомленні 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша.


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