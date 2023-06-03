Суспільство

Зачинене укриття: у Києві взяли під варту охоронця поліклініки, а керівника відправили домашній арешт

3 Червня 2023 15:07
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київ, укриття

У Києві суд відправив під цілодобовий домашній арешт керівника поліклініки у Деснянському районі столиці Олега Шугалевича. Напередодні йому оголосили про підозру в службовій недбалості та залишенні в небезпеці.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Крім цього, обрали запобіжний захід охоронцю медичного закладу, біля якого загинули троє людей через закрите укриття.

Цього ж дня, 3 червня, суд обрав запобіжні заходи трьом іншим підозрюваним. Зокрема суд також призначив цілодобовий домашній арешт на два місяці заступнику директора поліклініки з технічної частини та заступниці: Василю Лесику та Ірині Алексеєнко. Їх підозрюють у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Алексеєнко заперечувала провину. Вона стверджувала, що контроль за станом укриттів не входив до її обов’язків.

Також суд обрав запобіжний захід охоронцю поліклініки Вадиму Мошкіну – його триматимуть під вартою 2 місяці без права на заставу. Його дії кваліфікували за частиною 3 статті 135 КК України – залишення у небезпеці, що призвело до смерті людей.

За версією слідства, Олег Шугалевич не проконтролював роботу укриття, внаслідок чого під час ракетної атаки 1 червня воно виявилося закритим і загинули дві жінки та дитина.

Сам Шугалевич заперечує провину. За його версією, укриття працювало “цілодобово та нормально”. Директор стверджує, що за зачинене укриття та гибель людей відповідальний охоронець, який вчасно не відчинив двері.

При цьому, за словами керівника поліклініки, вибух трапився в момент, коли охоронець йшов до входу, щоб відчинити двері. Він уточнив, що між оголошенням повітряної тривоги та вибухом минуло до 5 хвилин.

“Перед вибухом він хотів підійти відчинити двері, і вибухова хвиля його відкинула всередину. Просто між оголошенням повітряної тривоги і вибухом минуло 4 – 5 хвилин. Я прийшов через 35 хвилин”, – сказав Шугалевич.

Охоронець Вадим Мошкін свою провину визнав. Він уточнив, що для того, щоб потрапити у бомбосховище, потрібно було відчинити 2 дверей: в укриття та в поліклініку.

За його словами, коли пролунав сигнал повітряної тривоги, він відкрив двері в укриття та пішов відкривати двері поліклініки, щоб впустити людей, але не встиг.

“Пролунала тривога, я взяв ключі, нікого ще поки не було. Я взяв ключі та пішов по коридору, щоб відкрити бомбосховище. Увімкнув світло, відкрив двері в бомбосховище. Почали стукати люди, я пішов відчиняти, але не дійшов. Я дійшов до реєстратури й мене збило з ніг”, – сказав Мошкін.

Мошкін зізнався, що йому забракувало часу і “все трапилось дуже швидко”, але він не дивився на годинник і не зміг сказати, скільки часу минуло від оголошення повітряної тривоги та вибуху. Тож охоронець припустив, що минуло 5 – 8 хвилин. Він додав, що після вибуху пішов надавати людям допомогу та викликав “швидку”.


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