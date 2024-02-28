Суспільство

За участь у масовках під час “виборів” на ТОТ російським студентам обіцяють стипендії – Спротив

28 Лютого 2024 13:42
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росіяни, вибори, окупація
Вибори в РФ / Reuters

Окупанти змушують російських студентів їхати на тимчасово окуповані території України, щоб ствоити масовки під час “виборів” президента. За це їм обіцяють виплачувати стипендії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як повідомляється, окупанти хочуть створити імітацію виборів на ТОТ, оскільки попередні “референдуми” та “місцеві вибори” українці проігнорували. Тому, для виконання плану Москви щодо явки на “виборах” 75% людей, вони відправляють на ТОТ своїх студентів.

“Перед місцевими гауляйтерами Кремль поставив план намалювати явку у 75%, з яких 80% мають нібито проголосувати за міжнародного злочинця Володимира Путіна. Для імітації такої підтримки в регіон прибувають “волонтери” для участі в масовках”, – йдеться в повідомленні.

“Волонтерами” стали студенти російських вишів: їм за “відрядження” на ТОТ України обіцяють стипендії.


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