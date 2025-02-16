За тиждень українська ППО знищила понад 850 цілей

Протягом тижня, з 10 по 16 лютого, Сили протиповітряної оборони ЗСУ знищили 852 повітряні цілі, випущені російськими військами по території України.

Як повідомили у Повітряних Силах, серед збитих цілей – шість балістичних ракет “Іскандер-М”, крилата ракета Х-101, керована авіаційна ракета, 479 ударних дронів Shahed, 255 розвідувальних БпЛА та 110 дронів інших типів.

За цей же період тактична авіація Повітряних Сил виконала 130 літаковильотів, зокрема 88 – для винищувального прикриття, 36 – для вогневого ураження та підтримки військ, а ще 6 – для повітряної розвідки.

Окрім цього, воїни Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснили 272 розвідувальні вильоти БпЛА та завдали 72 ударів FPV-дронами по укріпленнях і техніці противника. Знищено 67 окупантів, чотири одиниці спецтехніки та кілька позицій ворога.