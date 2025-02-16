Суспільство

За тиждень українська ППО знищила понад 850 цілей
16 Лютого 2025 14:46
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Ворожий безпілотник у прицілі української ППО / Скриншот з відео
Ворожий безпілотник у прицілі української ППО / Скриншот з відео

Протягом тижня, з 10 по 16 лютого, Сили протиповітряної оборони ЗСУ знищили 852 повітряні цілі, випущені російськими військами по території України.

Як повідомили у Повітряних Силах, серед збитих цілей – шість балістичних ракет “Іскандер-М”, крилата ракета Х-101, керована авіаційна ракета, 479 ударних дронів Shahed, 255 розвідувальних БпЛА та 110 дронів інших типів.

За цей же період тактична авіація Повітряних Сил виконала 130 літаковильотів, зокрема 88 – для винищувального прикриття, 36 – для вогневого ураження та підтримки військ, а ще 6 – для повітряної розвідки.

Окрім цього, воїни Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснили 272 розвідувальні вильоти БпЛА та завдали 72 ударів FPV-дронами по укріпленнях і техніці противника. Знищено 67 окупантів, чотири одиниці спецтехніки та кілька позицій ворога.


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