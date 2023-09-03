“За Лебіговича!” В Мережі проходить масштабний збір коштів для ЗСУ

По Україні проходять вибори за Лебіговича!
Михайло Лебіга — блогер, тіктокер і стример. Він родом з Шепетівки Хмельницької області.
Разом з волонтерами він організував благодійні “вибори”. За кілька годин люди задонатили вже понад 13 мільйонів.
Тим часом по Україні проходять вибори за Лебіговича!— Головне в Україні (@glavnoe_ua) September 3, 2023
Всі, хто хоче за нього проголосувати, повинен задонатити на ЗСУ.
Голосуй за Лебіговича! pic.twitter.com/gW8ZmZ3MY8
“Мем вийшов з-під контролю! Голосуйте гривнею за Лебіговича для «Повернись живим»”, – йдеться в описі банки.
“Вибори” триватимуть сьогодні до 20:00.
Михайло Лебіга, він же знаний нині як Лебігович, — популярний український стрімер, який збирає мільйони на допомогу армії під час своїх етерів у Twitch. Минулого місяця він встановив рекорд серед україномовних стрімерів за кількістю переглядів — одночасно трансляцію дивилося 34,8 тисячі глядачів, тоді як середній показник становить близько 5-7 тисяч. На тому стрімі, який тривав сім годин, блогер зібрав 8,35 млн грн на допомогу ЗСУ. Ці гроші пішли на закупівлю трьох безпілотників та авто для Головного управління розвідки.