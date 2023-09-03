Суспільство

“За Лебіговича!” В Мережі проходить масштабний збір коштів для ЗСУ

3 Вересня 2023 18:39
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лебіга

По Україні проходять вибори за Лебіговича!

Михайло Лебіга — блогер, тіктокер і стример. Він родом з Шепетівки Хмельницької області.

Разом з волонтерами він організував благодійні “вибори”. За кілька годин люди задонатили вже понад 13 мільйонів.

“Мем вийшов з-під контролю! Голосуйте гривнею за Лебіговича для «Повернись живим»”, – йдеться в описі банки.

“Вибори” триватимуть сьогодні до 20:00.

Михайло Лебіга, він же знаний нині як Лебігович, — популярний український стрімер, який збирає мільйони на допомогу армії під час своїх етерів у Twitch. Минулого місяця він встановив рекорд серед україномовних стрімерів за кількістю переглядів — одночасно трансляцію дивилося 34,8 тисячі глядачів, тоді як середній показник становить близько 5-7 тисяч. На тому стрімі, який тривав сім годин, блогер зібрав 8,35 млн грн на допомогу ЗСУ. Ці гроші пішли на закупівлю трьох безпілотників та авто для Головного управління розвідки.


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