“За Лебіговича!” В Мережі проходить масштабний збір коштів для ЗСУ

По Україні проходять вибори за Лебіговича!

Михайло Лебіга — блогер, тіктокер і стример. Він родом з Шепетівки Хмельницької області.

Разом з волонтерами він організував благодійні “вибори”. За кілька годин люди задонатили вже понад 13 мільйонів.

Тим часом по Україні проходять вибори за Лебіговича!



Всі, хто хоче за нього проголосувати, повинен задонатити на ЗСУ.



Голосуй за Лебіговича! pic.twitter.com/gW8ZmZ3MY8 — Головне в Україні (@glavnoe_ua) September 3, 2023

“Мем вийшов з-під контролю! Голосуйте гривнею за Лебіговича для «Повернись живим»”, – йдеться в описі банки.

“Вибори” триватимуть сьогодні до 20:00.

Михайло Лебіга, він же знаний нині як Лебігович, — популярний український стрімер, який збирає мільйони на допомогу армії під час своїх етерів у Twitch. Минулого місяця він встановив рекорд серед україномовних стрімерів за кількістю переглядів — одночасно трансляцію дивилося 34,8 тисячі глядачів, тоді як середній показник становить близько 5-7 тисяч. На тому стрімі, який тривав сім годин, блогер зібрав 8,35 млн грн на допомогу ЗСУ. Ці гроші пішли на закупівлю трьох безпілотників та авто для Головного управління розвідки.