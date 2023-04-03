За два дні в Україні виписали понад 4000 електронних рецептів

За останні два дні медики виписали в Україні понад чотири тисячі електронних рецептів на рецептурні препарати, повідомила заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Вона пояснила Радіо Свобода, що Україна готується до вступу в ЄС, і є низка директив, які Київ має виконати, в тому числі, в питанні контролю обігу рецептурних препаратів.

«За останні два дні в нас вже є виписано більше 4 тисяч рецептів на всі рецептурні препарати. Але також нагадую, що програма електронних рецептів діє вже давно, бо в нас є програма «Доступні ліки», яка дозволяє відшкодовувати ті чи інші препарати», – сказала Карчевич.

За її словами, МОЗ планує включити до відшкодування також програми знеболення, які будуть відшкодуватися державою повністю або частково.

«Наприклад, з початку року до програми додали препарати по імуносупресії, які необхідні при трансплантації. Таким чином цей перелік буде розширюватись для того, щоб відшкодувати ті чи інші препарати, які найбільш поширені, яких найбільш потребують українці», – сказала заступниця міністра.

Напередодні Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко роз’яснив, що контроль за видачею ліків не посилюють – ті ліки, які були безрецептурними, і надалі відпускатимуть в аптеці без рецепта. А на антибіотики, скажімо, електронний рецепт запрацював ще в квітні 2022 року.

31 березня у мережі користувачі почали писати про «ажіотаж» через придбання окремих видів ліків у аптеці.

Міністерство охорони здоров’я у цьому зв’язку оприлюднило окреме пояснення:

Рецепт потрібен лише на рецептурні ліки. МОЗ не змінює перелік та умови відпуску рецептурних ліків. Усі ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря, тепер можна буде придбати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом, який має ряд переваг і зручніший при регулярному прийомі ліків. За відсутності світла лікар випише паперовий рецепт. На перехідному періоді впродовж воєнного стану аптеки зобовʼязані використовувати як електронні, так і паперові рецепти.

Верховна Рада у жовтні 2022 року ухвалила закон про посилення контролю за відпуском ліків. МОЗ раніше попереджало, що відпуск рецептурних ліків відбуватиметься за е-рецептом з квітня 2023 року.