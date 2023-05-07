За добу ЗСУ ліквідували майже 700 окупантів, – Генштаб

Минулої доби ЗСУ ліквідували 660 окупантів, знищили 6 танків, 10 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем та 2 РСЗВ.
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 194430 (+660) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3723 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7248 (+10) од,
- артилерійських систем – 3010 (+18) од,
- РСЗВ – 554 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 306 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2572 (+18),
- крилаті ракети ‒ 947 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5952 (+16) од,
- спеціальна техніка ‒ 380 (+5).
Дані уточнюються.
У Генштабі додають, що Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу.
Протягом минулої доби наші захисники знищили 7 ударних та 8 розвідувальних БпЛА. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також артилерійський підрозділ на вогневій позиції.