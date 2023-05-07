Суспільство

За добу ЗСУ ліквідували майже 700 окупантів, – Генштаб

7 Травня 2023 10:09
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війна, генштаб, втрати ворога

Минулої доби ЗСУ ліквідували 660 окупантів, знищили 6 танків, 10 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем та 2 РСЗВ.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 194430 (+660) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3723 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7248 (+10) од,
  • артилерійських систем – 3010 (+18) од,
  • РСЗВ – 554 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 306 (+0) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2572 (+18),
  • крилаті ракети ‒ 947 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5952 (+16) од,
  • спеціальна техніка ‒ 380 (+5).

Дані уточнюються.

У Генштабі додають, що Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу.

Протягом минулої доби наші захисники знищили 7 ударних та 8 розвідувальних БпЛА. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також артилерійський підрозділ на вогневій позиції.


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