За добу знищено понад 1000 орків

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02.22 по 09.06.23.
Орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 213770 (+1010) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3901 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7600 (+24) од,
- артилерійських систем – 3702 (+34) од,
- РСЗВ – 599 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 359 (+4) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 299 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3247 (+13),
- крилаті ракети ‒ 1171 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6410 (+26) од,
- спеціальна техніка ‒ 502 (+2).
Дані уточнюються.