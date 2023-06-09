Політика

За добу знищено понад 1000 орків Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02.22 по 09.06.23. Орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 213770 (+1010) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3901 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 7600 (+24) од,

артилерійських систем – 3702 (+34) од,

РСЗВ – 599 (+4) од,

засоби ППО ‒ 359 (+4) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 299 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3247 (+13),

крилаті ракети ‒ 1171 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6410 (+26) од,

спеціальна техніка ‒ 502 (+2). Дані уточнюються.



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