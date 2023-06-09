Політика

За добу знищено понад 1000 орків

9 Червня 2023 08:39
8
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втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02.22 по 09.06.23.

Орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 213770 (+1010) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3901 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7600 (+24) од,
  • артилерійських систем – 3702 (+34) од,
  • РСЗВ – 599 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 359 (+4) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 299 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3247 (+13),
  • крилаті ракети ‒ 1171 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6410 (+26) од,
  • спеціальна техніка ‒ 502 (+2).

Дані уточнюються.


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