Політика

За добу знищено 640 окупантів, з початку широкомасштабного вторгнення – понад 188 тисяч Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника. З 24.02.22 по 26.04.23 орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 188410 (+640) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3692 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 7162 (+11) од,

артилерійських систем – 2877 (+14) од,

РСЗВ – 539 (+0) од,

засоби ППО ‒ 292 (+1) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2440 (+3),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5792 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 352 (+7). Дані уточнюються. Поділитися:



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