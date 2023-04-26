Політика

За добу знищено 640 окупантів, з початку широкомасштабного вторгнення – понад 188 тисяч

26 Квітня 2023 08:03
0
втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

З 24.02.22 по 26.04.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 188410 (+640) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3692 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7162 (+11) од,
  • артилерійських систем – 2877 (+14) од,
  • РСЗВ – 539 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 292 (+1) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2440 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5792 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 352 (+7).

Дані уточнюються.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Квітня 2023 08:03
0

За добу знищено 640 окупантів, з початку широкомасштабного вторгнення – понад 188 тисяч
26 Квітня 2023 07:31
21

У Росії “все руйнується”, влада – “в руках муділ”. Про що говорять російські мільярдери
26 Квітня 2023 07:09
25

Під контролем ЗСУ залишилася західна частина Бахмута
26 Квітня 2023 06:50
9

Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку – Генштаб
25 Квітня 2023 20:10
70

Обстріл аеродрому Канатове: Суд заарештував ексрозвідника Червінського
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

ЧВК “Вагнер”: от украинского Бахмута до столицы Судана
Александр КИРШ

Купол, а не напёрсток,или Украина будет вступать в НАТО по частям
Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
усі думки