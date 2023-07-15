Політика

За добу знищено 590 російських окупантів – Генштаб

15 Липня 2023 08:46
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втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

З початку широкомасштабного вторгненні і по 15.07.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 237180 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4102 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8019 (+11) од,
  • артилерійських систем – 4463 (+14) од,
  • РСЗВ – 680 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 425 (+2) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 310 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3807 (+24),
  • крилаті ракети ‒ 1273 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7036 (+17) од,
  • спеціальна техніка ‒ 664 (+2).

Дані уточнюються.


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