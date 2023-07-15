За добу знищено 590 російських окупантів – Генштаб

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.
З початку широкомасштабного вторгненні і по 15.07.23 орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 237180 (+590) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4102 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8019 (+11) од,
- артилерійських систем – 4463 (+14) од,
- РСЗВ – 680 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 425 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3807 (+24),
- крилаті ракети ‒ 1273 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7036 (+17) од,
- спеціальна техніка ‒ 664 (+2).
Дані уточнюються.