Політика

За добу вбито 540 рашистів, збито 42 дрони Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника. З початку широкомасштабного вторгнення і по 08.05.23 вони орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 194970 (+540) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3730 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 7253 (+5) од,

артилерійських систем – 3018 (+8) од,

РСЗВ – 554 (+0) од,

засоби ППО ‒ 306 (+0) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2614 (+42),

крилаті ракети ‒ 947 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5958 (+6) од,

спеціальна техніка ‒ 384 (+4). Дані уточнюються. Поділитися:



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