Політика

За добу вбито 540 рашистів, збито 42 дрони

8 Травня 2023 08:45
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втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

З початку широкомасштабного вторгнення і по 08.05.23 вони орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 194970 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3730 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7253 (+5) од,
  • артилерійських систем – 3018 (+8) од,
  • РСЗВ – 554 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 306 (+0) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2614 (+42),
  • крилаті ракети ‒ 947 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5958 (+6) од,
  • спеціальна техніка ‒ 384 (+4).

Дані уточнюються.


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