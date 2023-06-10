Суспільство

За добу Сили оборони знищили майже 900 окупантів – Генштаб

10 Червня 2023 09:00
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зсу, генштаб, втрати ворога

Минулої доби ЗСУ ліквідували 890 окупантів, знищили 8 танків, 5 крилатих ракет, 7 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 1 РСЗВ та 3 засоби ППО.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 214660 (+890) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3909 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7607 (+7) од,
  • артилерійських систем – 3717 (+15) од,
  • РСЗВ – 600 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 362 (+3) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 299 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3263 (+16),
  • крилаті ракети ‒ 1176 (+5),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6428 (+18) од,
  • спеціальна техніка ‒ 507 (+5).

Дані уточнюються.

В Генштабі додали, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та 5 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях.


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