З “Яндекс Карт” пропало Егейське море

Назва Егейського моря, розташованого у східній частині Середземного моря, зникла із російського сервісу «Яндекс Карти». Увагу на це звернув колишній журналіст «Ехо Москви» у Петербурзі Арсен Веснін. Він пов’язав це про те, що у назві Егейського моря є написання «гей».

Судячи з відеозапису Весніна, розташовані поряд моря та затоки зберегли свої назви. При цьому Егейське море можна знайти за вбудованим пошуком.